Washington–Tahran hattında tansiyon düşmüyor: Trump’tan İran’a "kargaşa" çıkışı!

WASHINGTON / TAHRAN – Orta Doğu’da silahların gölgesinde 56. güne girilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran yönetimine yönelik sert ve aşağılayıcı ifadeler geldi. Tahran semalarında dron hareketliliği ve patlama sesleri duyulurken, Trump "İran’da ülkenin başında kimin olduğunu bile bilmiyorlar" diyerek diplomatik bir rest çekti.

"İran'ı nükleer silahsız yok ettik"

Oval Ofis’te gündemi değerlendiren Trump, İran ordusunu 6 hafta içinde mağlup ettiklerini öne sürerek, nükleer silah kullanıp kullanmayacağına dair soruya sert yanıt verdi. "Neden nükleer silah kullanayım ki?" diyen Trump, "Onları nükleer silah kullanmadan, tamamen geleneksel yöntemlerle yok ettik. İşlerini bitirmek için nükleer silaha ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Trump, hedeflerin yüzde 75'ini vurduktan sonra durduklarını ancak İran tarafının anlaşma yapmaması durumunda "başladıkları işi bitireceklerini" belirterek şu iddialarda bulundu:

Liderlik Krizi: "Ülkenin başında kimin olduğu belli değil. Tam bir kargaşa içindeler. Bu kargaşayı gidermeleri için onlara küçük bir şans (ateşkes) vermek istedik."

"Ülkenin başında kimin olduğu belli değil. Tam bir kargaşa içindeler. Bu kargaşayı gidermeleri için onlara küçük bir şans (ateşkes) vermek istedik." Ekonomik Abluka: "Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde. İran her gün 500 milyon dolar zarar ediyor."

"Yüksek benzin fiyatları, nükleer silaha sahip bir İran'dan çok daha iyidir."

Tahran semalarında "Orbiter" hareketliliği

Trump’ın bu açıklamaları yaptığı sırada İran’ın başkenti Tahran ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. İran basınından edinilen bilgilere göre, seslerin kaynağının hava sahasına giren "Orbiter" tipi mini insansız hava araçlarına (İHA) yönelik hava savunma sistemlerinin müdahalesi olduğu bildirildi. Yetkililer, düşmanca hedeflerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mücteba Hamaney: "Zihin operasyonuna izin vermeyin"

ABD’den gelen "liderlik krizi" ve "kargaşa" iddialarına İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada halkı uyardı. Düşmanın medya operasyonları aracılığıyla halkın psikolojisini ve ulusal güvenliği hedef aldığını belirten Hamaney, "Birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldi. Bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin vermeyelim" mesajını paylaştı.

Trump'ın İran içindeki siyasi çekişmeleri kaşıyan açıklamalarına karşı, İranlı üst düzey liderler "ortak birlik" mesajı yayımlayarak Washington’a karşı kenetlendiklerini duyurdu. Ancak bölgede her an sona erebilecek olan geçici ateşkes ve süregelen dron hareketliliği, savaşın şiddetlenerek devam edebileceği sinyalini veriyor.