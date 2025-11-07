Washington’dan dikkat çeken hamle! Trump Özbekistan ile masaya oturdu!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını belirten Trump, Özbekistan'ın gelecek 3 yılda kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimyasallar, bilgi teknolojileri ve diğer önemli Amerikan sektörlerinde yaklaşık 35 milyar dolarlık satın alma ve yatırım gerçekleştireceğini ve bu rakamı gelecek 10 yılda ise 100 milyar doların üzerine çıkaracağını aktardı.

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasında uzun ve verimli bir ilişki kurulmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kazakistan ile de anlaşma imzalandı

Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.