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Gündem Washington'daki ilköğretim öğrencilerinden Türkiye'deki deprem için anlamlı yardım
Gündem

Washington'daki ilköğretim öğrencilerinden Türkiye'deki deprem için anlamlı yardım

ABD'nin başkenti Washington'daki ilköğretim öğrencileri, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşan depremler nedeniyle topladıkları yardımları Türk Büyükelçiliği'ne teslim eti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 07:08:00 -
Washington'daki ilköğretim öğrencilerinden Türkiye'deki deprem için anlamlı yardım

Türkiye yüzyılın felaketinin yarlarını sarmaya devam ederken dünyanın her yerinden yardımlar gelmeye devam ediyor.

Washington'da faaliyet gösteren British International School'da okuyan 5. sınıf öğrencileri, Türkiye'deki depremler için topladıkları 1000 dolar parayla aldıkları yardım malzemelerini Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine teslim etti.

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