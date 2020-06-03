  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Washington’da Ulusal Muhafızlar sokaklara konuşlandırıldı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olaylarına karşı başkent Washington’da Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:03:04 -
Washington’da Ulusal Muhafızlar sokaklara konuşlandırıldı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olaylarına karşı başkent Washington’da Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev yapıyor.


ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddetinin arttırarak devam ediyor. Ülke genelinde artan şiddet olaylarına karşı çok sayıda şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, on binlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Başkent Washington’da da Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri her geçen gün arttırılırken bin 300 Ulusal Muhafız şiddet olaylarına karşı sokaklara konuşlandırıldı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladığında Beyaz Saray’ın önü ve etrafının güvenlik kontrolü sağlanıyor.


Başkentte bu akşamdan itibaren ayrıca bin 500 Ulusal Muhafızın daha görev alması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı