Washington'da ABD bayrağını yaktılar
ABD Başkanı Donald Trump’ın Bağımsızlık Günü konuşmasını protesto etmek isteyen iki gösterici, Washington’da Amerikan bayrağı yaktı.05 Temmuz 2019 Cuma 11:40
ABD’de dün gerçekleşen 4 Temmuz kutlamaları öncesinde, Beyaz Saray’ın önünde hareketli dakikalar yaşandı. Komünist Parti üyesi olduğu belirtilen protestocular, Amerikan bayrağını ateşe verdi.
''Amerika harika değildir''
ABD Başkanı Trump’ın yapacağı kutlama konuşması öncesinde, konuşmayı dinleyecek olan kalabalığın oldukça yakınında gerçekleşen olayda, bayrak yakan göstericiler Trump destekçilerinin de saldırısına uğradı.
“Amerika harika değildir!” ve “Yan bebeğim yan” sloganları atan göstericilere, Gizli Servis görevlileri müdahale etti. Yetkililer, Trump destekçilerinin saldırısına uğrayan iki göstericinin tutuklandıktan sonra hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
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