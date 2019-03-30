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Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Washington Post gazetesi, Donald Trump hükûmetinin Türkiye ile ilişkilerini tazelemek ve geliştirmek için 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasını beklediğini yazdı.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:52
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

Washington Post gazetesinde yayımlanan “ABD, Türkiye’deki seçimlerden sonra Erdoğan’la ilişkilerini tazelemeyi umuyor” başlıklı makalede, iki ülke arasında süregelen tartışmalı konuların 31 Mart’tan sonra masaya yatırılarak çözüme kavuşturulmaya çalışılacağı yazıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükûmetinde yer alan üst düzey bir yetkilinin “Seçimlerin tamamlanmasını bekliyoruz, konuşacak çok fazla mesele var.” dediğini aktaran WaPo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme talimatını yineleyerek, “Zaman hızla akıyor.” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerinin “NATO ile uyumsuzluğu” kapsamında Ankara’nın ABD’den alacağı 100 adet F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasının başlıca konular arasında yer alacağını yazan gazete, S-400’lerin teslimatının bu yaz yapılmaya başlanacağını hatırlattı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Türkiye’nin Suriye’de SDG maskesi altında yuvalanan terör örgütü PKK/PYD-YPG’yi yok edeceğini açıklamasının ardından Trump’ın Suriye’den çekilme kararının yılan hikâyesine döndüğünü anlatan gazete, iki bin askerin kademeli olarak çekileceğini ve ülkenin kuzeydoğusu ile güneydeki Ürdün sınırında iki yüzer adet asker bırakılacağını yazdı.

Türkiye’nin terör örgütü PKK/PYD-YPG’yi yok etmemesi için elinden gelen çabayı ardına koymayan ABD yönetiminin “güvenlibölge” konusunda henüz net bir karara varamamış olmasının önündeki en büyük etkenin Türkiye’nin kararlılığı olduğunu vurgulayan WaPo, İngiltere ve Fransa’nın da ABD ile birlikte bölgeden çekileceklerini hatırlatarak, Ankara ile Vaşington yönetimlerinin masaya yatıracağı en önemli meselelerden birinin Suriye meselesi olacağını aktardı.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın güvenli bölgeye konuşlandırılması düşünülen “uluslararası kuvvetler” arasında yer almaya niyetli olmadıklarını yazan WaPo, zaten üç ülkenin de terör örgütü DEAŞ’la mücadele dışında Suriye’de askeri birlik bulundurmalarının yasal bir dayanağı olmadığını yazdı.

Üst düzey bir ABD’li yetkilinin “uluslararası kuvvetlerin bölgenin güvenliğini sağlamasının opsiyonlar arasında bulunmadığını” söylediğini aktaran gazete, SDG mensuplarının Esed rejimi ve Rusya ile görüşmeler yaptığını belirterek, üzerinde henüz net bir anlaşmaya varılmamış olsa da Türkiye’nin bu görevi tek başına üstlenebileceğinin de masada olduğunu yazdı.

F-35'lerin tehdit unsuru olarak görülmesi

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının kilit pozisyondaki üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan WaPo, ABD Kongresinin buna rağmen planlanan 100 uçaklık satışı askıya almakla ilgili tehditlerini sürdürdüğünü yazdı.

Ankara yönetiminin S-400 hava savunma sistemleri alınmasını “egemenlikkararı” olarak nitelendirdiğini hatırlatan gazete, Türkiye’nin geçmişte NATO’dan istediği hava savunma sistemlerinin ya geç geldiğini ya da hiç gelmediğini unutan bir Trump hükûmeti yetkilisinin, “Belki S-400 kendileri için bir egemenlik kararıdır, ama yıllar önce Batı ve NATO’nun bir parçası olma noktasında da egemenlik kararı sergilemişlerdi.” sözlerini aktardı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:52
  1. Ankara
  2. S-400
  3. Washington Post
  4. Donald Trump
  5. ABD
  6. İngiltere
  7. Fransa
  8. F-35 savaş uçakları
  9. S-400 hava savunma sistemleri

YORUM YAZ

  • hurkanhurkan55 dk önce
    Olacagi rabbim bilir, lakin yankee lerin Turkiye lehine geri donus yapacagini ve ruslarla iliskilerin rafa kalkacagi kanaatindeyim.

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