  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Washington Post'tan çarpıcı iddia!
Dünya

Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf sunma" olarak tanımladı. Gazetenin yayın kurulu, Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğunu, ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:18:00 -
Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan Başsavcılığının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararının Batılı liderlere bir kılıf sunma olduğunu bildirdi.

"Hapiste oldukları bile meçhul"

Yayın kurulu, Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğunu, ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığını ifade etti.

Gazetenin yayın kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan'ın verdiği son kararı değerlendirdiği, bir yazı yayımladı. Gazete, Kaşıkçı kararının bir kılıf sunma amacı taşıdığını, demokrat liderlerin bunu kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazetenin yayımladığı yazıda, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreci şeffaf yürütmediği ve açıklanan cezanın cinayetin karşılığı olmadığı bildirildi.

Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğu ifade edilen yazıda, ceza verilen kişilerin kimlikleri ve hangi suçtan ceza aldıklarının açıklanmadığı belirtildi.

Yazıda, Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen 15 kişilik ekibin organizatörleri oldukları Suudi bir savcı tarafından belirlenen istihbarat başkan yardımcısı Ahmed al-Asiri ile Muhammed bin Selman'ın yardımcısı Suud el-Kahtani'nin ise aklanmış olduğu, ceza aldıkları söylenen şahısların gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığı vurgulandı.

"Trump çoktan tarafını seçti"

Gazetede yayımlanan yazıda, Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın ana amacının, dünya liderlerine bir kılıf sunma olduğu belirtilen yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın çoktan Veliaht Prens'in tarafını seçtiği ifade edildi.

"Kabul etmeyin" çağrısı

Kasım ayında gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi öncesi Avrupalı liderlere bu kararı tanımama çağrısında bulunan gazetenin yayın kurulu, ABD'de Demokratların da bu kararı reddetmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Başsavcılık, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ini 20'şer, birini 10, diğer 2'sini ise 7'şer sene hapis cezasına çarptırmıştı.

Maktulün yakınlarının kendi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu açıklamada ayrıca vurgulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı