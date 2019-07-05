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Washington Post’a PKK’lı Bayık tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK elebaşılarından Cemil Bayık’ın örgüt propagandası içerikli yazısının Washington Post gazetesinde yayımlanmasına tepki gösterdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:29
Washington Post’a PKK’lı Bayık tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK elebaşılarından Cemil Bayık’ın örgüt propagandası içerikli yazısının Washington Post gazetesinde yayımlanmasına tepki göstererek, “Washington Post, DAEŞ’ın başındaki Bağdadi’nin makalesini yayımlar mı? El Kaide’nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayımlar mı? Eş-Şebab’ın, Boko Haram’ın makalesini yayımlar mı? Onu yayımlamıyorsan terör listesinde olan PKK’nın azılı teröristinin makalesini niye yayımlıyorsun?” dedi. TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Libya’daki olaylara ilişkin “Hafter’in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor” dedi. Çavuşoğlu, İdlib’deki saldırılar konusunda ise “Rusya’nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:29
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. PKK
  3. Cemil Bayık
  4. TRT Haber
  5. Washington Post gazetesi
  6. Eş-Şebab
  7. Boko Haram

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