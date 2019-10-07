Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler Washington Post yazarı Brian Klaas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump, ABD'nin kilit ortağı olan Kürtleri yüzüstü bırakarak Türkiye'ye istediğini veriyor. Türkiye'de iki adet Trump Towers kulesi var" ifadelerini kullandı. Klaas'ın bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştireceği operasyona yönelik Beyaz Saray açıklaması dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basını Trump'ı 'kürtleri yüzüstü bırakmakla' suçlarken Washington Post Gazetesi yazarı Brian Klaas'tan akıllara zarar bir açıklama geldi. Brian Klaas, söz konusu açıklaması sebebiyle sosyal medyada alay konusu oldu. Konuyu Trump Towers'a bağladı Trump'ın operasyon kararını Trump Towers kulelerine bağlayarak algı operasyonu yapmak isteyen Klaas Twitter hesabında ,"Trump, ABD'nin kilit ortağı olan Kürtleri yüzüstü bırakarak Türkiye'ye istediğini veriyor. Türkiye'de iki adet Trump Towers kulesi var" paylaşımında bulundu. Asılsız iddialar peş peşe geldi Klaas'ın paylaşımının ardından akıl almaz iddialar peş peşe geldi. Twitter kullancılarından bazıları Türkiye'de yeni bir Trump Towers inşa edileceğini iddia ederken, bazıları yeni açılan sözde Trump Towers kulesinden bahsetti.

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