Washington Büyükelçisi'nden Malazgirt mesajı!

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü kutladı.

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü kutladı. Büyükelçi Kılıç, paylaşımında, ”Türk milletine Orta Asya’dan başlayan kutlu yolculuğunda Anadolu’nun kapısını açan Sultan Alparslan ve yiğitlerini Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Vatan kıldığımız emanetlerini, bilinsin ki ebet müddet koruyacağız” ifadelerini kullandı.