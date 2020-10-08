Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıç, Ermenistan'ın son 4 ayda Azerbaycan'a karşı iki saldırı düzenlediğini anımsatarak Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan'ın işgali altında olan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullandığını, Azerbaycan'ın başka bir ülkenin topraklarına saldırmadığını bildirdi.

Schiff'in başta Ermenistan-Azerbaycan çatışması hususunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımı üzerine Büyükelçi Kılıç'tan tepki geldi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Schiff'in paylaşımını alıntılayan Kılıç, "İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff'ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye dahil dünyanın hiçbir yerinde ABD askerlerini tehlikeye düşürmediğini vurgulayan Kılıç, aksine Kore Savaş'ından beri Türk ve ABD kuvvetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza savaştığını yazdı.

Kılıç, paylaşımında "Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye'de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş PKK terör örgütünün Suriye koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili Schiff'in eleştirisine de cevap veren Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Türkiye'nin ABD'den Patriot talebi hususunda haksızlığa uğradığının kabul edildiğini, Ankara'nın elinde S-400 almaktan başka bir seçenek bırakılmadığını bildirdi.