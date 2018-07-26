Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Kılıç açıklamasında, "Mesajım açık ve netti. Hiç kimse Türkiye'nin tehditlere boyun eğmesini beklemesin ve bir müttefik olarak ABD'nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekir. ABD makamlarının tüm seviyelerde paylaştığım hususi tavsiyelerimi duymaması talihsizdir. " ifadelerini kullandı.

Brunson örgütle bilerek ve isteyerek iş birliği yaptı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, "din adamı" görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Üst düzey FETÖ’cüler ile kod isimlerini bilerek görüştü

Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi sorumlusu ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile de görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

“Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek”

Brunson'ın, ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge sorumlusu firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.