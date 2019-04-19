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Warriors, saha avantajını geri aldı

NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 132-105 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti

19 Nisan 2019 Cuma 09:30
Warriors, saha avantajını geri aldı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 132-105 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Clippers karşısında yıldız oyuncusu Kevin Durant'ın 38 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçını da 132-105 mağlup etti ve ev sahibi avantajını geri aldı.

Stephen Curry'nin 21 sayı ürettiği Warriors'ta, Andre Iguodala 15 sayı, Draymond Green 10 asistle maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Ivica Zubac 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 16, Montrezl Harrell ve JaMychal Green 15'er sayıyla oynadı.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 118-108

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-132

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 115-131


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:30
  1. Golden State Warriors
  2. Los Angeles Clippers
  3. NBA
  4. play-off

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