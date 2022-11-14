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Dünya Wang Yi: Çin'in hibrit pirinç teknolojisi küresel gıda yetersizliğinin çözülmesine katkı sağladı
Dünya

Wang Yi: Çin'in hibrit pirinç teknolojisi küresel gıda yetersizliğinin çözülmesine katkı sağladı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, hibrit pirinç teknolojisinin Çin’in tarım alanındaki bilimsel ve teknolojik çalışmalarında bir dönüm noktası olduğu gibi, küresel gıda yetersizliğinin çözülmesine de önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:31:00 -
Wang Yi: Çin'in hibrit pirinç teknolojisi küresel gıda yetersizliğinin çözülmesine katkı sağladı

Yeni Akit  Ankara

Wang Yi, dün düzenlenen Hibrit Pirinç Yardımı ve Küresel Gıda Güvenliği Uluslararası Forumu’nda yaptığı konuşmada, şu an küresel gıda güvenliğinin yeni tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Çin’in gıda güvenliğini Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ileri sürülen Küresel Kalkınma İnisiyatifi’ni yerine getirmek için öncelikli alanlardan biri olarak gördüğüne işaret eden Wang, Çin’in tüm ülkelerle ve uluslararası örgütlerle beraber, küresel gıda güvenliğinin korunmasına ve BM Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’ne ulaşılmasına daha büyük katkılarda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

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