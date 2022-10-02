Wanda Nara'nın korumaları, Icardi'yi evden attı!

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi henüz takıma adapte olamadan büyük bir şokla sarsıldı. Yıldız futbolcu ile Wanda Nara ayrıldı. Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamayla birlikte ayrılık resmiyet kazandı. Wanda Nara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın ayrılık mesajının ardından magazin basını boş durmadı. Arjantin medyasında yer alan bir haberde ikilinin arasına ihanetin girdiği kaydedildi.

Galatasaray'da sakatlık yaşadığı iddia edilen Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gittiği iddia edildi. Milli takım arasında Milano'da olan Mauro Icardi'nin dün sabah Wanda Nara'nın Arjantin'de bulunan malikanesine girmeye çalıştığı kaydedildi.

Arjantin basınında yer alan haberde; Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın korumaları tarafından içeri alınmadığı ve Arjantinli oyuncunun dışarı atıldığı kaydedildi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın maçının olduğu gün Arjantin'e gitmesi bazı taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Icardi’nin arka adalesinde ağrı vardı. Son idmanda yine kontrol ettik. Geçen haftası özel hayatı açısından da iyi geçmedi. Önümüzdeki hafta bizimle olacaktır."