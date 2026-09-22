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Ekonomi Wall Street’te teknoloji rallisi: Nasdaq rekor kırdı, AMD 1 trilyon dolara ulaştı
Ekonomi

Wall Street’te teknoloji rallisi: Nasdaq rekor kırdı, AMD 1 trilyon dolara ulaştı

Yeniakit Publisher
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Wall Street’te teknoloji rallisi: Nasdaq rekor kırdı, AMD 1 trilyon dolara ulaştı

New York borsasında haftanın ilk işlem gününe çip şirketlerindeki güçlü yükseliş damga vurdu. Nasdaq tarihi zirvesine çıkarken, petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki düşüş alımları destekledi.

Yapay zeka yatırımlarının sürdüğüne işaret eden gelişmeler, Wall Street’te teknoloji hisselerini öne çıkardı. Intel hisseleri yüzde 12,1, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseldi. AMD’nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşırken, Micron Technology hisseleri de yüzde 2,8 prim yaptı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, yüzde 2,26 kazançla 27.122,09 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. S&P 500 yüzde 1,49 artışla 7.764,70 puana çıkarken, Dow Jones 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 yükselişle 52.048,83 puana ulaştı.

PETROL VE TAHVİL CEPHESİNDEN DESTEK

Hisse senetlerindeki yükselişe, enerji piyasası ve tahvil getirilerindeki gerileme de eşlik etti. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin yüzde 5’in altına inmesi yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ise Washington ile Tahran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bu hafta New York’a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söylemesi, diplomasi beklentisini güçlendirdi.

Enerji fiyatlarının gerilemesiyle birlikte, Orta Doğu’daki gerilimin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik kaygılar da hafifledi.

FED’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI MESAJLARI

Piyasalardaki alımlara rağmen para politikasının izleyeceği yola ilişkin belirsizlik devam etti. Fed’in geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmasının ardından, banka yetkililerinin enflasyona ilişkin değerlendirmeleri takip edildi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, fiyat artışlarının yalnızca son dönemdeki tarife ve enerji şoklarından kaynaklanmıyor olabileceğine dikkat çekti. Güçlü talebin de enflasyonu besleyebileceğini belirten Goolsbee, böyle bir tablonun faiz artırımlarında daha hızlı hareket edilmesini gerektirebileceğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kalıcı talep ile tekrarlayan arz kaynaklı etkenlerin enflasyon risklerini yüksek tuttuğunu ifade etti. Musalem, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için ilave faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.

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