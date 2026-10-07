Wall Street’te çip hisseleri öne çıktı: İki endeks rekorla kapandı

ABD piyasalarında enerji maliyetleri ve faiz görünümüne ilişkin gelişmeler izlenirken, çip üreticilerindeki yükseliş alımları destekledi. Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,49 artışla 51.521,28 puana ulaştı.

S&P 500 yüzde 0,58 yükselişle 7.818,93 puandan, Nasdaq ise yüzde 0,45 kazançla 27.599,79 puandan kapandı. Her iki endeks de kapanış rekorunu yeniledi.

YAPAY ZEKA TALEBİ ÇİP HİSSELERİNİ DESTEKLEDİ

Teknoloji sektöründe özellikle yarı iletken şirketleri öne çıktı. Marvell Technology hisseleri yüzde 5,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 2,8 değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun, hızla büyüyen yapay zeka talebini karşılamak için 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını açıklaması, sektördeki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

PETROL GERİLEDİ, TAHVİL FAİZLERİ SOLUKLANDI

G7 ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmesi, arz kaygılarının hafiflemesine yardımcı oldu. Petrol fiyatları gerilese de gün içinde 100 doların üzerinde dengelendi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesiyle son haftalarda yükselen ABD tahvil faizlerinde de sınırlı düşüş görüldü. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,28, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,65 civarında işlem gördü.

Her iki tahvilin faizi, hafta başında 2002’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

FED’İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Geçen hafta yayımlanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, Fed’in bu ay faiz artırımına gitmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Para piyasalarında politika faizinin sabit tutulması olasılığı yüzde 80 seviyesinde fiyatlandı.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Fed toplantı tutanaklarında bankanın sonraki adımlarına ilişkin işaretler arayacak.

Fed yetkililerinden ise farklı değerlendirmeler geldi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonu düşürmek için daha fazla adım atılması gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, tarifeler, Orta Doğu’daki çatışmanın petrol fiyatlarına etkisi ve yapay zeka gibi enflasyonu tetikleyen şokların geçici kalması durumunda ilave faiz artırımına ihtiyaç duyulmayabileceğini belirtti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 17 AYIN ZİRVESİNDE

ABD’de açıklanan dış ticaret verileri de takip edildi. Ülkenin dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi. Böylece açık, son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.