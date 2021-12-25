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Kadın - Aile Waffle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Waffle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Sevilen lezzetlerinden olan waffle tarifini evde kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:40:00 - 2021-12-25 10:48:47
Waffle tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ev yapımı kolay waffle tarifi...

Waffle Tarifi 

Malzemeler

Waffle hamuru için;

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Bir çimdik tuz
  • 2 su bardağı un

Üzeri için;

  • çilek
  • kivi
  • muz
  • çikolata
  • fındık kırığı
  • toz fıstık

Waffle nasıl yapılır?

Waffle hamuru yapmak için; öncelikle yumurta ve şekeri iyice köpürünceye kadar çırpalım. Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip tekrar çırpalım. Waffle hamur hazır, pişirme işlemine geçebiliriz. Waffle makinesini ısıtıp 1 kepçe kadar hamuru makineye boşaltalım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pişirme işlemi kullandığınız waffle makinesine göre farklılık gösterebilir.  Waffle hamuru pişerken meyvelerimizi dilimleyelim. Mevsimine göre hangi meyveyi kullanacağınızı kendiniz seçebilirsiniz.  Pişen waffle hamuru üzerine önce çikolatamızı sürelim. Üzerine istediğimiz meyveleri dizelim. Ardından fındık kırıkları ve fıstıkla süsleyelim. Waffle servise hazır. 

Waffle makinesi ne işe yarar?

Waffle makinası daha çok tost makinasına benzemektedir. Waffle hamurunu pişirmek için üretilmiş bir makinedir. Waffle makinesi waffle tatlısını evdeki malzemeler ile kolaylıkla hazırlanabilecek hamuru pişirmeye yarmaktadır.

Waffle çok kilo aldırır mı?

Günlük alınması gereken kalori üst noktalara çıkmışsa kolay yoldan kilo alınabilir. Şeker ve yağ bakımından zengin olan waffle yendiği zaman gün içerisinde alınacak olan besin değerlerine dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde daha sonra vermesi zor olan kilolara dönüşebilir.

Waffle kaç kalori?

1 adet sade waffle yaklaşık 270 kaloriye sahiptir.

 

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