W tipi yanlış! Düztabanlığın sebebi

Bazı çocukların “W” şeklinde; diz üstünde oturur gibi ancak ayaklar yanlara açık oturmaları sakıncalı. Belli ki ebeveynler bu oturuş şeklinin uzun vadede gerek yürüme ve koşma problemleri ile duruş problemlerine yol açabileceğinden haberdar değil.

Bebekler sürünmeden emeklemeye geçerken dizleri üzerindeyken bu oturuşu yapabilirler ancak bebek yürümeye başladığında bu oturma şekline izin verilmemeli. Yürümeye başladıktan sonra da bu şekilde oturmaya devam eden çocuklarda zayıf kas tonlaması veya aşırı hareketli eklemler görülebilir.

Doğumda kalça kemiği yuvası yoktur ve femur denilen uyluk kemiğinin yuvarlak başı, kalçada daha sonra yuva olacak sığ bir çöküntüye dayalı olarak durur. Çocuk 12 aylık olana kadar bu yuva şeklini almaz. Bu yuva femurun kalça kemiği üzerinde hareketi ile oluşur. Bu “oyma” işlemi gelişimin ilk yılında olur.

Uzun süre “W” şeklinde oturuş bu yuvada daha sonradan hareket problemi veya ağrı yaratacak şekilde iz oluşmasına sebep olur.

Uzun süre “W” pozisyonunda oturan çocukların kalçaları içe döner ve bu durum dizdeki eklemlerin de dışa dönmesine sebep olur. Böylece içe basma problemi oluşturur.

”W” oturuşu ayrıca parmak üzerinde yürüme ve düz tabanlığın sebebidir.

Ayakların arkasındaki uzun kasların (hamstrings) sıkılaşmasına sebebiyet verir. Uzun süre “W” şeklinde oturan çocukların ayakta duruş şekillerinde de problemler oluşur. Eğik omur buna bir örnektir ve denge koordinasyonunu büyük ölçüde etkiler.

Kas tonlaması çok iyi olan çocuklar bile bu oturma şekline dönerse problemler oluşmaya başlar.

Aman sakının

Hekimler bu tarz oturuşun çocukların bedeninde büyük çarpıklıklara sebep olacağını belirtiyor.

Bağdaş kurmayı öğretin

Çocuğunuzun sağlıklı bir beden yapısına sahip olabilmesi, bacaklardaki ve sırttaki kasların tonlanabilmesi için çocuklarınıza egzersizler yaptırmalısınız.

Emeklemeleri için altından geçecekleri tüneller koyun.



Tırmanma ayakları güçlendirir, ayak altı kemerinin gelişimini sağlar ve bacaklardaki kas tonlamasını geliştirir.



Fış fış kayıkçı gibi kalça sabit, dizler bükük ve ayak parmakları sizinkilere değecek şekilde kalçalarını hareket ettirecek eğlenceli oyunlar oynatın.

Yerde ayaklar düz olacak şekilde çocuğunuzu bir battaniyeye sararak (kafası açıkta olacak şekilde) yerde yuvarlayıp bu hareketi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Bacaklara masaj yaparak kas tonlaması ve eklemlerden beyne giden mesajları geliştirebilirsiniz.

Eğer çocuğunuz “W” şeklinde uzun süredir oturuyorsa kısa bir tabureye veya bir yastığa oturması da “W” oturuşuna alternatiftir. Çocuklarınız ayaklar önde ve çapraz olacak şekilde yani bağdaş kurarak otursunlar. Dizler yanlara açık olsun. Bu şekilde her gün oturmak bacak içindeki kaslarında esnemesine yardımcı olur.

Bu yeni oturuş onlara yorucu geliyorsa, sandalye veya kanepeye sırtlarını verecek şekilde oturabilirler. Önce kısa süre otururken, süreyi her seferinde arttırarak bağdaş kurarak oturmaya alışmalarını sağlayabilirsiniz.

Alt sırt kaslarını esnetmek ve güçlendirmek için ise; sırt üstü yere yatıp dizlerini göğüslerine çeker ve ayaklarını yere değdirmeden sağa sola hareket ettirirlerse yararlı olur.