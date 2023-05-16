'W' harfini 5 saniyede bulanın dahi olduğu iddia ediliyor!
Sosyal medyada paylaşılan bir görselde yer alan onlarca "M" harfinin içine gizlenmiş "W" harfini 5 saniyede bulanın dahi seviyesinde zekaya sahip olduğu iddia edildi.
Bulmacanın 5 saniye içinde çözülebileceği belirtilirken, cevabın çok basit ama karmaşık olduğu görüldü.
"M" harflerinin arasına gizlenen "W" harfi ilk bakışta görülmese de dikkatli bir şekilde incelendiğinde analiz edilebiliyor.
Görseldeki gizli harfi 5 saniyede bulanların dahi olduğu iddia ediliyor.