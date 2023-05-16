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Medya 'W' harfini 5 saniyede bulanın dahi olduğu iddia ediliyor!
Medya

'W' harfini 5 saniyede bulanın dahi olduğu iddia ediliyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-16 23:12:00 -
'W' harfini 5 saniyede bulanın dahi olduğu iddia ediliyor!

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde yer alan onlarca "M" harfinin içine gizlenmiş "W" harfini 5 saniyede bulanın dahi seviyesinde zekaya sahip olduğu iddia edildi.

Bulmacanın 5 saniye içinde çözülebileceği belirtilirken, cevabın çok basit ama karmaşık olduğu görüldü.

"M" harflerinin arasına gizlenen "W" harfi ilk bakışta görülmese de dikkatli bir şekilde incelendiğinde analiz edilebiliyor.

Görseldeki gizli harfi 5 saniyede bulanların dahi olduğu iddia ediliyor.


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