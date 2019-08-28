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'Vururuz' demişlerdi, dediklerini yaptılar! İsrail'e ateş açtılar

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'sına ateş açıldığını duyurdu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:26
'Vururuz' demişlerdi, dediklerini yaptılar! İsrail'e ateş açtılar

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi. Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ordu birliklerinin, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'sına ateş açtığı belirtildi.

Haberde, keşif amaçlı Lübnan hava sahasına girdiğine işaret edilen İHA'nın çıplak gözle görülmesi üzerine askerlerce hedef alındığı kaydedildi.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"Karşılıksız kalmaz"

Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah mensubu Bakan Kumati, bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, örgütün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesinde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayına tepki gösterdi.

Beyrut'un güneyine İsrail'in tekrar saldırmasının önüne geçeceklerini dile getiren Kumati, geçen gün yaşanan olayın da karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.

Kumati verilecek yanıtın ise savaşa yol açmayacağını savundu.

Nasrallah da tehditkar konuşmuştu

Başkent Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 İHA düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Telefon trafiği

Başbakan Saad el-Hariri ise İHA olayı üzerine Hizbullah ve İsrail arasında tansiyonu yükseltecek olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için uluslararası telefon trafiğine başlamıştı.

Hariri, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarından sonra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile konuya dair telefon görüşmesi yapmıştı.

İsrail İHA'ları düşmüştü

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:26
  1. İsrail
  2. Beyrut
  3. Lübnan

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