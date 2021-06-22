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Kadın - Aile Vurma lahana çorbası nasıl yapılır? Rize usulü karalahana çorbası tarifi
Kadın - Aile

Vurma lahana çorbası nasıl yapılır? Rize usulü karalahana çorbası tarifi

Karalahana çorbası yapılışı | Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden olan karalahana çorbasını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, vurma lahana çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 18:03:00 -
Vurma lahana çorbası nasıl yapılır? Rize usulü karalahana çorbası tarifi

Karadeniz denildiği zaman akıllara gelen ilk lezzetlerden biridir karalahana… Rize’de lahana çorbası, Giresun ve Ordu’da pancar çorbası olan leziz tarifi evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Rize usulü karalahana çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 bağ kara lahana
  • 1 su bardağı haşlanmış barbunya
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • Yarım su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 adet acı biber
  • Tereyağı
  • Tuz

Vurma lahana çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle lahanayı küçük küçük doğrayıp haşlayın.

Yarım saat kadar haşladıktan sonra kara lahanayı süzün.

Bir tencereye lahana, mısır, fasulye, bulgur, yağ ve sıcak su koyup kaynamaya bırakın.

Blendırdan çorbanızı geçirin ve mısır ununu ekleyin.

Çorbanızı mısır ekmeğiyle ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi
Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi

Kadın - Aile

Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi

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