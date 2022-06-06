Vurdu gol oldu! Taha, patronu Davutoğlu'nu fena delirtecek

Eski ülkücü, yeni Davutoğlucu Taha Akyol, İYİ Parti Milletvekili Aydın Sezgin'e sorduğu soruların cevaplarını köşesine taşıdı. Aynı zamanda diplomat olan Sezgin'in "Heves ve hayalle dış politika olmaz" ifadesini yazısına başlık olarak kullanan Akyol'un bu tercihi, "Ne o Taha, hayalperestin kralı Ahmet Davutoğlu hocana gönderme mi yapıyorsun" sorusuna yol açtı. İşte Karar gazetesindeki o ilginç yazının ilgili bölümü:

"ABD de AB de Türkiye’ye karşı büyük yanlışlar yaptılar, vizyon hatalarına düştüler. Bunların hepsinin karşılığı verilebilirdi. Geçmişte de gerektiğinde ciddi misillemelerde bulunuldu. Ancak, o dönemlerde Türkiye dış politikasında savrulmalar yaşamıyordu. Ulusal çıkarlar neyi gerektiriyorsa o yapılıyor, alınan kararlar sonuna kadar uygulanıyordu. Dünyada ülkeler birbirleriyle rekabet halindedir. Müttefikseniz dahi aranızda rekabet vardır. Bu bir veridir. Bunu bilip kurallara göre hareket edersiniz. Mevcut iktidarda bu rekabeti husumete dönüştürme refleksi var. Gereksiz bir ‘sizin medeniyetiniz bizim medeniyetimiz’ didişmesi söz konusu.

Bir yandan da NATO uluslararası kimliğimizin parçası, AB üyeliği stratejik hedefimiz deniyor. Uygulamada ise bir aidiyet, bir kimlik sorunu yaşanıyor gibi ve uzun vadeli politikalar yerine transaksiyonel diye adlandırılan al-ver ilişkileri tercih ediliyor.

Bunda bir de dünyada ekonomik eksenin Doğu’ya doğru kaymasını hızla gerçekleşecek mukadder bir gelişme olarak görenlerin yarattığı iklimin de etkili olduğu anlaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanının ŞİÖ tutkusunu hatırlayalım. Elbette yeni gerçeklere uyum sağlayacağız ama bunun hesapsız kitapsız, heves ve hayallerle yapılmaması gerekiyor."