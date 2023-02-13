'Vuralım Suriyeliyi, Afganı' sloganı atan grubu bakın kim provoke etmiş!
Deprem bölgesinde "Vuralım Suriyeliyi, vuralım Afganı. Havaya kalksın kaleşnikoflar" şeklinde slogan atan grubun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından provoke edildiği görüntüler ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta kendini bilmez bir grup, "Vuralım Suriyeliyi, vuralım Afganı. Havaya kalksın kaleşnikoflar" şeklinde sloganlar attı.
Grubun söz konusu sloganları atmadan önce ırkçı politikası ile depremin yaşandığı günden beri bölge halkını kışkırtmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğü ortaya çıktı.
Videoda, dehşete düşüren sloganları atan grubun Ümit Özdağ tarafından provoke edildiği anlar yer aldı.