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Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla... Dikkat! Bu 6 belirti çocuklarda diyabet habercisi olabilir! İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi? Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü sergiledi: İşte o suç makineleri… İşte İbn-i Şerif'in o hekimlere tavsiyeleri: Kabuğu soyulmuş mercimek, sumak, gülnar ve nar kabuğu ile... Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim
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Foto - İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'in bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını resmen açıkladı.

#2
Foto - İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen Muriqi, yeniden Kadıköy çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor

Aziz Yıldırım'ın birçok daha transferi en kısa zamanda açıklayacağı iddia edildi.

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