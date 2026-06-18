İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'in bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'in bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'in bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacağını resmen açıkladı.
Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen Muriqi, yeniden Kadıköy çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.
Aziz Yıldırım'ın birçok daha transferi en kısa zamanda açıklayacağı iddia edildi.
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