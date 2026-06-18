2 saat sürdü! Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
2 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü.
Masada önemli konular var
Beştepe'deki toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.
Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.
MGK toplantısında Vaşington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alındığı ifade edildi.
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