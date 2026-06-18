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Gündem 2 saat sürdü! Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi
Gündem

2 saat sürdü! Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
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2 saat sürdü! Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

2 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü.

 

Masada önemli konular var

Beştepe'deki toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında Vaşington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alındığı ifade edildi.

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