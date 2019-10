Yanma hissi öncelikli olarak duyu sinirlerinin özellikle vücudun her yerinde sinir sisteminden yayılan duyu sinirleri zedelenmesi sonucu meydana gelen bir histir. Yanma hissidi diğer yanma hislerden ayıran en önemli özellik kişinin çektiği yanma algısıdır. Vücudun her yerine sinir sistemleri dolaştığından yanmalar vücudun her yerinde gözükebilir. Vücutta yanma neden olur? Peki vücutta yanma hissi için hangi doktora gidilir?

Yüzde oluşan yanma hissi, sırtta yanma hissi, el ve ayaklardaki yanmaların en önemli sebepleri sinirlerin etkilenmesidir. En başlıca görünen durumların başanda şeker hastalığının sinirleri etkilediği durumdur. Boyun fıtığında, bel fıtığında benzer yanmalar da görülebilir. Sinirlerin geçtiği yerlerde ve tuzaklanmaların olduğu yerlerde yanmalar görülebilir. Vücutta yanma hissi tedavisi nasıl yapılır? Sorusuna gelecek olursak, öncelikle tedavi tanı ile başlamakta. Tanıda EMG ve nörö görüntüleme yöntemleri kullanılır. Vücutta yanma hastalığının sebebi bulunduktan sonra buna yönelik ilaç tedavisi ve eğer tuzaklanmalar varsa buralara enjeksiyon veya pro terapi yapılabilir. Bunlarla eğer iyileşme olmazsa ilerleyen dönemlerde cerrahi girişimler uygulanabilir. Vücutta yanma hissi için nöroloji bölümüne gidilir.

