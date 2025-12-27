  • İSTANBUL
Yaşam Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi! Yaya metrelerce savruldu
Yaşam

Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi! Yaya metrelerce savruldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın merkezinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet A., hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu.

 

Kameraya yansıdı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ahmet A. yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

