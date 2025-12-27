  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kızıldeniz'de İsrail'den sinsi hamle! Somaliland planının arkasındaki Gazze gerçeği kan dondurdu
Gündem

Kızıldeniz'de İsrail'den sinsi hamle! Somaliland planının arkasındaki Gazze gerçeği kan dondurdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kızıldeniz'de İsrail'den sinsi hamle! Somaliland planının arkasındaki Gazze gerçeği kan dondurdu

Siyonist İsrail, dünyada bir ilke imza atarak Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'ı resmi olarak tanıdı; bu stratejik adımın arkasında ise hem Husileri kuşatmak hem de Gazze halkını bu bölgeye sürmek gibi kirli bir planın olduğu iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Somaliland'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasından önce, Filistinlileri bölgeden sürgün etmeyi amaçlayan İsrail'e 1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

 

1 MİLYON GAZZELİYİ KABUL ETMEYE HAZIRLAR

İsrail'in Somaliland'a Afrika Boynuzu'ndaki uzun sahil şeridi ve stratejik konumu sebebiyle ilgi duyduğu, bu ilginin en önemli nedenlerinden birinin de Yemen'e yakınlığı olduğu yorumu yapıldı.

"HUSİLERLE MÜCADELEDE BİR TÜR GÜÇ ÇARPANI OLUŞTURMAKTADIR"

"İsrail'in Somaliland ile ilişkilerini güçlendirmesi, Husilerle mücadelede bir tür güç çarpanı oluşturmaktadır." iddiasında bulunulurken, Gazze'deki ateşkese rağmen Husilerin bölgedeki deniz ulaşımı açısından tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

 

MOSSAD ETKİLİ OLDU

Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın arka planda önemli bir rolü olduğuna ve Mossad'ın bölgede uzun yıllardır faaliyet gösterdiğine işaret edildi.

Bugün açıklanan karşılıklı tanıma kararı "İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerle perde arkasından ilişkilerini sürdürmesinden sorumlu olan Mossad tarafından oluşturulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

 

Karşılıklı tanımanıın, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın koordinasyonunda taraflar arasında aylarca süren yoğun ve gizli görüşmelerin ardından duyurulduğu ve ilk toplantının nisanda yapıldığı belirtildi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl boyunca, kapsamlı ve sürekli diyalog temelinde İsrail ile Somaliland arasında ilişkiler kuruldu." ifadesini kullandı.

 

İSRAİL, SOMALİLAND'I "ÜLKE" OLARAK TANIMIŞTI

İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını duyurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi'nin karşılıklı olarak "tanıma kararını" imzaladıkları ifade edilmişti.

Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması
Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması

Sosyal Medya

Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!
Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

Dünya

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı
‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Dünya

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23