Esed yanlıları boş durmuyor

New York Times'ın (NYT) haberine göre Beşar Esed'e yakın sürgündeki bazı isimler, yeni Suriye yönetimini zayıflatmak ve kıyı bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için planlar yapıyor.

NYT Perşembe günü, ele geçirilen telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve grup sohbetlerine göre, eski istihbarat şefleri ve askeri komutanların -çoğu şu anda Rusya ve Lübnan'da bulunuyor- Esed'in eski yönetiminin mezhepsel omurgası olan Alevi topluluğu içinde ağları sessizce yeniden kurduklarını bildirdi.

NYT, bu çabaların merkezinde “Kaplan” olarak bilinen eski özel kuvvetler komutanı Suheyl Hassan ve eski askeri istihbarat şefi Tümgeneral Kemal Hasan'ın olduğunu bildirdi.

Her iki isim de Esed ile birlikte Moskova'ya sürgüne gitti, ancak ele geçirilen iletişim kayıtları, Suriye içindeki nüfuzlarını yeniden inşa etmek için aktif olarak çalıştıklarını gösteriyor.

NYT'nin incelediği metin mesajları, Suheyl Hasan'ın “geçtiğimiz yıl Lübnan, Irak ve hatta Suriye'de işbirlikçileriyle görüştüğünü” gösteriyor. Bazı mesajlarda, Suriye kıyısındaki köylerdeki savaşçıları ve silahları listeleyen el yazısı çizelgeler yer alıyordu ve on binlerce savaşçının seferber edilebileceği iddia ediliyordu.

Söz konusu planlar hakkında bilgi sahibi olan üç kişi NYT'ye, Suheyl Hasan'ın Esed'in milyarder kuzeni ve aynı zamanda Moskova'da yaşayan Rami Mahluf ile yakın işbirliği içinde olduğunu belirtiyor.

Mahluf'un, kıyı şeridindeki yoksul Alevi ailelere para göndererek ve kendini topluluğun "yardımcısı ve koruyucusu" olarak pazarlayarak bu çabaların finansmanına yardımcı olduğu söyleniyor.

NYT'ye göre, şu anda lağvedilmiş olan Dördüncü Tümen'in eski komutanı Giyas Dalla da söz konusu çabaların kilit figürlerinden biriydi ve Lübnan'dan çabaları koordine ediyordu.

Nisan 2025'te dinlenen bir telefon görüşmesinde Dalla'nın “Tamamen silahlanana kadar başlamayacağız” dediği belirtiliyordu.

YÜZBİNLERCE DOLAR DAĞITIYOR

Mesajlarda, Dalla'nın potansiyel savaşçılara ve yerel komutanlara ayda yaklaşık 300.000 dolar dağıttığı ve kişi başı yapılan ödemelerin 200 ila 1.000 dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Ayrıca kendisi, 130.000 doların üzerinde değeri olan uydu iletişim ekipmanı satın almak için de onay istedi.

Diğer yazışmalarda, İran yanlısı Iraklı milis liderleriyle, İsrail'in hava saldırılarını veya Suriye makamlarının dikkatini çekmeden Suriye'ye silah kaçakçılığı yapmayı tartışmak için yapılan toplantılar anlatılıyor.

İletişimde ayrıca, iptal edilen suikast planları ve Suriye'de saklandığı söylenen silahlar da dahil olmak üzere insansız hava araçları ve tanksavar füzeleri edinme çabalarına da değiniliyor.

Bazı eski rejim yetkilileri NYT'ye, korku ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek Aleviler arasında askere alma işleminin mümkün olacağına inandıklarını söylediler. Diğerleri ise, yıllar süren savaşın ardından Esed'in yönetimine yönelik öfkenin hala güçlü olduğunu belirttiler.

Raporda ayrıca Hasan'ın, Washington'da lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcayan bir vakfı desteklediği belirtildi.

Hasan, iş arkadaşları tarafından Beyrut merkezli Batı Suriye Kalkınma Vakfı'nı desteklediği şeklinde tanımlanıyor. Bu vakıf, kendisini Suriye'deki azınlıklar ve yerinden edilmiş Alevilerin savunucusu olarak tanıtıyor.

ABD'nin kamuya açık belgelerine göre, vakıf lobi şirketi Tiger Hill Partners ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Joseph Schmitz'i 1 milyon dolarlık bir sözleşmeyle işe aldı.

Vakıf, birkaç ABD'li vekilin ofisleriyle yaptığı toplantıları kamuoyuna duyurdu, ancak yardımcıları bu toplantıların rutin olduğunu ve personel ile yapıldığını söyledi.

Suheyl Hasan ile çalışan kişiler NYT'ye, Hasan'ın Suriye'nin Alevilerin çoğunlukta olduğu kıyı bölgeleri için “uluslararası koruma” çağrısını teşvik etme çabaları da dahil olmak üzere, acil bir isyan başlatmaktan çok uzun vadeli siyasi nüfuz oluşturmaya odaklanmış göründüğünü söyledi.

AYAKLANMA TEHDİDİ

NYT'ye göre, eski rejim figürlerini takip eden Suriyeli yetkililer, koordineli bir silahlı ayaklanma tehdidini görmezden geliyorlar.

Birkaç diplomat, Suriye'deki geçiş süreci aksarsa, parçalanma veya yarı özerklik çağrılarının giderek normalleşmesinden endişe ettikleri için yurtdışındaki lobi faaliyetlerinden daha çok endişe duyduklarını belirtti.

Yeni hükümet iktidarı ele geçirdiğinden beri, İsrail tarafı merkezi kontrolü zayıflatarak ve parçalanmayı teşvik ederek Suriye'nin siyasi geçiş sürecinden yararlanmaya çalışıyor.

İsrail, Suriye topraklarında askeri tesisleri ve önemli altyapı unsurlarını hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırmış ve ayrıca Suriye'nin güneyindeki silahlı aktörlerle işbirliği yapmaya açık olduğunu işaret etti. Analistler, bu hamlenin eski hükümet yetkililerinin ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarını güçlendirdiğini söylüyor.