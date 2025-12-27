O ilimizde korku dolu anlar! Tekne dalgalarla sürüklenip köprüye çarptı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına sahil bandında tehlikeli anlara neden oldu.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları yürekleri ağızlara getirdi. Olay, sabah saatlerinde sahil bandı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahildeki tekneyi sürüklemeye başladı. Tekne, sahil bandındaki ‘Sevgi, Barış, Dostluk’ köprüsüne çarptı. Teknelerle gelen balıkçılar sürüklenen tekneyi kurtarmaya çalıştı. Dalgalardan dolayı güçlükle sürdürülen çalışmanın sonunda balıkçı teknesi bulunduğu yerden kurtarıldı.