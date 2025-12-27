Ömer Döngeloğlu’nun Sözleri yılbaşı yaklaşırken yeniden gündemde: Altaylı’nın saygısızlığına tokat gibi cevap!

Yılbaşı kutlamaları üzerinden içki ve Batılı hayat tarzını savunan Fatih Altaylı, yayınında Müslümanların hassasiyetlerini hedef alarak;

"Kadeh kaldırmak istiyoruz. Size ne lan! Benim ağacımdan sana ne?" ifadeleriyle büyük bir küstahlığa imza atmıştı. Kendi değerlerine yabancılaşmış bu zihniyetin, milletin inancına yönelik "saldırgan" tutumu, Döngeloğlu’nun ferasetiyle bir kez daha deşifre oldu.

"Haram Olduğunu Söylemek Bizim Hakkımız!"

Altaylı’nın hakaretvari çıkışına karşı vakarını bozmadan cevap veren merhum Döngeloğlu, "demokrasi" diyenlerin Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğünü şu sözlerle yüzlerine vurmuştu:

"Biz fikir söylemeyecek miyiz? 'Bu ayıptır, bu haramdır, bu bizim dinimize yakışmaz oğlum' diyemeyecek miyiz? Ben gelip senin elinden içki bardağını almam, hesabını Allah’a verirsin. Ama bu bir Hristiyan adetidir demeyi müsaade edin de bu da benim demokrasi hakkım olsun!"

Yılbaşı Öncesi Sosyal Medyada "Uyan Ey Müslüman" Mesajı

Özellikle AVM’lerin ve meydanların Hristiyan dünyasına ait sembollerle donatılmasına tepki gösteren Döngeloğlu’nun, "Çam süslemenin Hristiyan adeti olduğunu pet shop'taki köpek bile biliyor" sözleri, bugün yaklaşan yılbaşı öncesi "Uyan ey Müslüman" başlığıyla binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Müslüman Türk aile yapısını hedef alan kültürel saldırılara karşı Döngeloğlu’nun bu dik duruşu, vefatından sonra da hakikatin sesi olmaya devam ediyor.