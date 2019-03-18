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Vücutta oluşan kıl dönmesi problemine dikkat

Doç.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:25
Vücutta oluşan kıl dönmesi problemine dikkat

Doç. Dr. Fahri Yetişir, kıl dönmesi problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, kıl dönmesinin vücudun girintili olan birçok yerinde görülebileceğini ifade ederek, “Kıl dönmesi, vücudun herhangi bir bölgesine ait olan kılların (sac kılları, sırt kılları) döküldükten sonra bu kılların tutunabileceği vücudun girintili olan başka bir bölümünden deriyi delerek içeri girmeleri sonucunda olmaktadır. En çok göründüğü yer kuyruk sokumudur, yüzde 95 oranında kuyruk sokumu bölgesinde görülürken aynı zamanda çok sık olmasa da göbek bölgesinde görülür. Yüz, bacaklar ve koltuk altı bölgesinde görülen ise Pilonidal Sinüs değil kıl batması problemidir. Tüm kıl dönmelerin de belirtiler ve tedavi benzerlik göstermekle birlikte yerleşim yerine göre farklılıklarda içermektedir” dedi.


Kıl dönmesinin doğuştan değil sonradan yaşanan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Yetişir, “Vücudumuzun herhangi bir yerine ait olan kıl deriyi delerek içeriye girmesi sonucunda burada bir enfekte tünel oluşturur ve bu ilerleyerek o bölgede enfekte kıl kesesine dönüşür. Terlemenin fazla olması, hijyenin az olması, kilolu olma veya kaykılarak oturma gibi faktörler kılın deriye girişini kolaylaştırarak kıl dönmesi oluşumunu artırmaktadır. Genetik faktörlerde önemlidir anne veya babasında kıl dönmesi olan bireylerde daha fazla oranda görülmektedir. Çok fazla kıllı olan ve kıl yapısı sert olan bireylerde daha çok görülmektedir” ifadelerini kullandı.


Deriden içeriye giren enfekte kılların deri altında boyutu hastadan hastaya değişen bir kıl kisti oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yetişir, “Bu kıl kistlerindeki enfeksiyon bazen ilerler, bir veya birkaç delikten dışarıya akar ve pis kokulu bir akıntı oluşturur. Bu akıntının neden olduğu tahriş sonucunda bu bölgede bir miktar pişik benzeri bir tablo oluşur ve hasta bu bölgede pis kokunun yanında ağrı, kaşıntı ve hassasiyet hissedebilir. Bazen de bu delikler tıkanır ve dışarı akamayan sıvı burada birikir. Bu biriken enfekte sıvı içerisindeki mikroorganizmalar çoğalır ve apse oluşturur. Apse oluşunca bu bölgede ağrılı, kızarık bir şişlik oluşur. Ayrıca apsenin şiddeti ile doğru orantılı olarak hastada ateş ve titreme gibi enfeksiyon bulguları da olabilir. Hastalık, birçok değişik tablo ile karşımıza çıkabilir. Kuyruk sokumundaki kıl dönmesi genellikle enfeksiyon oluncaya kadar kendisini pek belli etmez. Kıl dönmesinin belirtilerinin küçük bir çukurdan büyük ağrılı bir kitleye kadar değişebilmektedir. Kıl dönmesi tanısı nasıl konur: Yukarıda saymış olduğumuz belirtilerden biri veya birkaçının varlığında direk muayene ile hastalığın teşhisi konulur. Genellikle başka bir tetkik yapılmasına gerek kalmaz” diye konuştu.


Doç. Dr. Fahri Yetişir, kıl dönmesi belirtilerini ise şöyle sıraladı:


“Kuyruk sokumunda bir veya birkaç adet küçük delik varlığı: Bu delikler görüldüğü zaman kesin tanı konulur. Bazen bu deliklerden başka hastalığın belirtisi yoktur. Kuyruk sokumunda akıntı: Bu deliklerden bazen kokulu bazen kokusuz farlı renk ve kıvamlarda akıntının olabilir Kuyruk sokumu bölgesinde kızarıklık, ağrı ve kaşıntı olabilir. Kuyruk sokumu bölgesinde şişkinlik ve ağrı olabilir”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:25
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