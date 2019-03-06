0553 313 94 23

Vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur?

Cilt hastalıklarında, vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntı ve kabarma meydana gelmesi mümkündür. Kaşıntı kimi durumlarda ortaya çıkan belirgin bir semptom iken bu duruma kabartının eşlik etmesi halinde birtakım hastalıkların söz konusu olması olasıdır.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:12
Vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur?

Bu açıdan bu gibi durumların gözlenmesiyle birlikte tıbbi müdahale konusunda ihmalkar davranılmamalı, bir uzman doktorun görüşü alınarak uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır. Uzman doktor önce hastaya özel durumları gözlemleyerek söz konusu hasta özelinde vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur sorusuna yanıt arayacak ve yaptığı tetkikler neticesinde elde ettiği veriler doğrultusunda uygun bir tedavi programını planlayacaktır.

Cilt kaynaklı problemlerin çözümü için bir dermatoloğa ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte kaşıntı ve kabarmaların herhangi bir enfeksiyondan ötürü ortaya çıkmaması durumunda doktor bilgisi dahilinde evde uygulanması mümkün doğal tedavi yöntemlerinden de söz edilebilir. Ancak tedaviye geçmeden önce mutlak suretle bu semptomlarının kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bilinçsizce yapılan yanlış bir uygulama problemin çözümü daha zor bir hal almasına sebep olabilir. Bu açıdan önce doktor görüşüne başvurulması oldukça önemlidir.

KAŞINTI VE KABARMA NEDEN OLUR?

Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkması muhtemel kaşıntı ve kabartı sorununa aşağıdaki durumlar öncülük edebilir.

Sedef, uyuz ve egzama gibi cilt hastalıkları

Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi hastalığı

Tiroit bezinin gereğinden fazla ya da az çalışıyor olması

Bazı karaciğer hastalıkları

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Ciltte gelişen bir enfeksiyon

Tüketilen gıdaların alerjiye sebep olması

Tahtakurusu ısırığı

Cildin kuruması

Bazı böbrek hastalıkları

Gebelik

Çölyak hastalığı (Hastalar özellikle glüten içeren bir gıda tükettiklerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalırlar)

Huzursuz bacak sendromu

Kurdeşen

Cilt kanseri

KAŞINTI VE KABARMA SORUNUNDA HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bu sorunların çözümü için öncelikle hastanelerin cildiye servislerine başvurulur. Burada yapılan tetkikler sonucunda bu sorunların kaynağının saptanması halinde hasta kaynak hastalığın tedavisi için hastayı ilgili bölüme yönlendirebilir. Örneğin; aneminin söz konusu olması halinde hasta iç hastalıkları servisine yönlendirilecek, anemi sorununu burada demir takviyesi gibi yöntemlerle çözülmesiyle birlikte kaşıntı ve kabarma problemleri sona erecektir.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:12
  1. kaşıntı
  2. Kaşıntı hastalığı
  3. kabarma
  4. vücutta kaşıntı
  5. kaşıntı neden olur
  6. kaşıntının sebepleri
  7. kaşıntının nedenleri
  8. kaşınmak
  9. cilt problemleri
  10. cilt sağlığı
  11. cilt hastalığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemer Belediye Meclisi’nden anlamlı karar
    1. Kemer Belediye Meclisi’nden anlamlı..
    2. Hindistan’da domuz gribinden ölenlerin..
    3. Başkan Çelik’in Regaip Kandili mesajı
    4. Parti istifalarında 'e-devlet' kolaylığı
    5. Üniversitede trafik kazası tatbikatı..
    6. Erdoğan'ın mahallesinde vatandaşlardan..
    7. Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik Meclisi..
    8. Diyarbakırlı Nazlıcan’dan Türkiye..
    9. Bilecikli kick boksçu Enes Tetik maça..
    10. Başkan Altay, Halkapınar ve..
    11. Fuarcılık Sektör Araştırması
    12. Denizlili lise öğrencisinin bileği..
    13. Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum..
    14. Putin'den sert sözler! "ABD, sistemi..
    15. Başkan Çolakbayrakdar’dan Regaip..
    16. Mahir Ünal: CHP, kendi içinde çok..
    17. Elazığ’da gerçeği aratmayan tatbikat
    18. Denizli Basket Ankara deplasmanına..
    19. İmar barışında rayiç bedel hesaplama
    20. Diyarbakır Spor Lisesi futsalda..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'