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Vücutta biriken su hastalık belirtisi midir?

Vücutta damarlar içerisinde dolaşan sıvıların damar dışına çıkarak doku aralarında veya cilt altından birikmesine ödem (su tutma) denir.

29 Haziran 2018 Cuma 14:25
Vücutta biriken su hastalık belirtisi midir?

İnsan vücudunda tek kol, tek bacak, göz, dudak gibi yerlerde oluşabilecek ödem, o bölgedeki lenf sisteminde oluşan bir arızanın habercisi olabilir. Lenf damarlarında tıkanma, enfeksiyon, iltihaplanma, damar tıkanıklığı gibi durumlar ödeme sebep olabilir.

Hareketsizlik, sürekli oturma bacaklarda ödem oluşmasına neden olur. Kalp ve karaciğer hastalıklarında karın içerisinde sıvı birikimi oluşabilir. Ödemin süresi, yaygınlığı, yanında oluşan rahatsızlıklar tedavide göz önüne alınmalıdır.

Fazladan 1 Gram Tuz = 200 Ml Sıvı Birikimi

İnsanın tuz ihtiyacı günde 4-5 gram kadardır. Ancak ülkemizde kişi başı günlük tuz tüketimi 16 gram bulunmuştur. İnsan vücudunda fazladan her 1 gram tuz için 200 ml (1 su bardağı kadar) su tutulur.

Bu durum kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, lenf sistemi bozuklukları gibi ciddi hastalıklarla birleşince ölüme kadar götürebilir.

Bu durumda önce ayak bileği, göz çevresi gibi yumuşak doku şişmeleri görülür. Bu durumdan korunmak için günlük 4 gram (1 silme çay kaşığı) tuz aşılmamalıdır.

İLAÇ KULLANIMI

Birçok ağrı kesici ilaç, romatizma için kullanılan ilaçlar vücudun su tutmasına neden olur. Birçok hormon ilacı özellikle kortizonlu ilaçlar vücutta tuz ve su tutulmasına neden olur.

BESLENME

Vücudun su tutmasını engellemek için ödem oluşuma zemin hazırlayan besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Örneğin;

Fazla tuz ve tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi,

Hazır besinler ve soslar,

Sigara,

Kafein içeren içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

HAREKET

Günümüzde hareketsiz yaşam ödemin başlıca nedenleri arasındadır. Sedanter yaşam, sürekli oturma kan ve lenf damarlarındaki sıvı akışını yavaşlattığından ödeme sebep olmaktadır.

Bu nedenle çalışan kişiler sık sık kalkıp yürümeli veya egzersiz molaları vermelidir. Normal yaşantıda bireyler düzenli egzersiz, yürüyüş yaparak bu sıkıntıdan korunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:25
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. ödem
  4. vücuttaki ödem
  5. vücudun su tutması
  6. hastalık

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