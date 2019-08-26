Vücutta aniden görülen morluklara dikkat! Vücutta görülen morluklar hangi hastalığın habercisi? Pıhtı atması nedir? Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?

Beyindeki damarların tıkanması sonucu ilgili bölgeye yeterince kan gitmemesi ve gitmeyen kanın belirli bir bölgede toplanması sonucu pıhtı atması meydana gelir. Vücudun rutin seyrini bozan pıhtı atması zamanında ve doğru teşhis edilmezse birçok rahatsızlığa kapı açar. Pıhtı atması neticesiyle ana damarlar tıkandığında kol ve bacaklarda morluklar oluşur. Vücudunuzda aniden morluklar belirdiyse pıhtı atması nedeniyle olabilir. Vücudunda birden bire anormal morluklar görenler mutlaka ama mutlaka önce doktora gitmeli ve detaylı bir muayene olmalıdır. Zira pıhtı atmasında doğru teşhis hayati önem taşımaktadır.

PIHTI ATMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun belirli bölgelerinde felç

Görme yetisinde eksiklik

Bilinçte meydana gelen kayıplar

Bacak ve kollarda beliren morluklar

Sürekli baş dönmesi ve ağrıması

Göğüste meydana gelen sıkışmalar

Kalp ritim bozukluğu

Aniden bayılma

PIHTI ATMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Düzenli beslene ve spor başat etkendir. Kol ve bacak egzersizleri, günlük su tüketimine özen gösterme ve oturuş pozisyonunu arada bir değiştirme.

PIHTI ATMASI TEDAVİSİ

Pıhtı atmasının tedavisi mutlaka uzman bir doktor eşliğinde yapılmalıdır. Bu süreçte doktorun yönlendirmesiyle fizik tedavi önemlidir.