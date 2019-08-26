Vücutta aniden görülen morluklara dikkat! Vücutta görülen morluklar hangi hastalığın habercisi? Pıhtı atması nedir? Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?
Vücutta aniden belirlen morlukla pıhtı atması nedeniyle meydana gelir. Vücudun çeşitli bölgelerinde morlukların oluşmasına neden olan pıhtı atması görme ve konuşma bozukluklarını da beraberinde getirir.26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:15
Beyindeki damarların tıkanması sonucu ilgili bölgeye yeterince kan gitmemesi ve gitmeyen kanın belirli bir bölgede toplanması sonucu pıhtı atması meydana gelir. Vücudun rutin seyrini bozan pıhtı atması zamanında ve doğru teşhis edilmezse birçok rahatsızlığa kapı açar. Pıhtı atması neticesiyle ana damarlar tıkandığında kol ve bacaklarda morluklar oluşur. Vücudunuzda aniden morluklar belirdiyse pıhtı atması nedeniyle olabilir. Vücudunda birden bire anormal morluklar görenler mutlaka ama mutlaka önce doktora gitmeli ve detaylı bir muayene olmalıdır. Zira pıhtı atmasında doğru teşhis hayati önem taşımaktadır.
PIHTI ATMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Vücudun belirli bölgelerinde felç
Görme yetisinde eksiklik
Bilinçte meydana gelen kayıplar
Bacak ve kollarda beliren morluklar
Sürekli baş dönmesi ve ağrıması
Göğüste meydana gelen sıkışmalar
Kalp ritim bozukluğu
Aniden bayılma
PIHTI ATMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Düzenli beslene ve spor başat etkendir. Kol ve bacak egzersizleri, günlük su tüketimine özen gösterme ve oturuş pozisyonunu arada bir değiştirme.
PIHTI ATMASI TEDAVİSİ
Pıhtı atmasının tedavisi mutlaka uzman bir doktor eşliğinde yapılmalıdır. Bu süreçte doktorun yönlendirmesiyle fizik tedavi önemlidir.
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