Vücut tipinize göre çanta seçimi

Kombinlerimizi tamamlayanlardan parçalardan biri çantadır. Vücut tipinize göre çanta nasıl seçebilirsiniz?

Kısa boylu kadınlar için en ideal çanta modellerinden biri de küçük çantalardır. Küçük çantalar, kısa boylu kadınları olduğundan daha uzun gösterir. Kısa boylu kadınların uzun ve büyük çantalardan kaçınması gerekir. Kısa ve yuvarlak bir vücut tipi içinse uzun çantalar en idealleridir.

Uzun boylu kadınlar için büyük çantalar, omuzda çapraz taşınan saplı modeller ya da clutch çantalar, ince ve uzun kadınlar için oldukça idealdir. Çok küçük ve sapsız çantalardan kaçınmanız gerekir. ince ve uzunsanız yuvarlak modeller sizin için daha ideal olacaktır.

Çantanızı seçerken silüetinizi orantılamak için vücut şeklinizin zıttı olan modeller seçmeye özen göstermelisiniz.

Çanta satın alacağınız zamanlarda aceleci davranmamaya özen gösterin. Aynanın karşısına geçin ve seçtiğiniz çantanın vücudunuzla orantılı olup olmadığını kontrol edin. Sadece trend olduğu için vücut tipinize uymayan çantalar almaktan kaçının. Bu tip modeller yerine vücut tipinize uygun olan, uzun süre kullanabileceğiniz modeller tercih etmeye gayret gösterin.