Vücut sıcaklığı ölçebilen gözlük geliştirildi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Çin merkezli 'Rokid' isimli şirketten dev bir hamle geldi. Rokid, vücut sıcaklığını ölçebilmesi özelliğiyle birlikte koronavirüse yakalanmış kişileri ayırt edebilecek bir gözlük geliştirdiklerini açıkladı.

Koronavirüs için portatif kızılötesi taramayı mümkün kılan ve geliştirilmesi 2 hafta süren 'T1' isimli termal gözlüğün, okullar ve işyerleri tarafından binlerce kez satın alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Rokid Başkan Yardımcısı Xiang Wenjie, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Olduğu yere sabit sıcaklık ölçüm teknolojilerinin yanında T1; taşınabilir şekilde uzaktan hızlı bir sıcaklık ölçümü sağlayabilir ve bu çok yardımcı olacaktır."

Şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, geliştirilen 'T1' isimli termal gözlüğün tek seferde 4 kişiye kadar sıcaklık ölçümü yapabilmesi ve 2 dakikadan kısa bir süre içerisinde 3 metre mesafede bulunan 200 kişinin sıcaklık taramasını gerçekleştirebilmesi için geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.