Vücut çatlaklarına iyi gelen kürler

Aşırı bir gerilmeye maruz kalan ciltte meydana gelen çatlakların bıraktığı izler genellikle kalıcıdır. Bu tip izlerin kendiliğinden kaybolması oldukça zordur. Ancak hazırlanacak bazı kürler ile vücut çatlaklarını en aza indirmek mümkündür. Erken müdahale edilirse izlerin giderilmesi daha kolay olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta önerilen kürlerin düzenli kullanımıdır.

SALATALIK KÜRÜ

Salatalık, vücut çatlarını azaltmada etkili sebzelerden biridir. Kürü hazırlamak için, 1 adet soyulmuş salatalık, 1 fincan pirinç unu ve çuha çiçeği 10 dakika harlı ateşte pişirilir. Çuha çiçeği, kurutulmuş ve toz halde olmalıdır. Kaynatılan karışım püre kıvamına gelecek şekilde iyice ezilir. Daha sonra karışımın üzerine 1 çorba kaşığı elma suyu ve 1 çorba kaşığı saf zeytinyağı eklenir. Hazırlanan kür iyice karıştırılır ve çatlakların üzerine uygulanır. Kür, vücutta yarım saat bekletilir ve durulanır. Uygulama 1 hafta boyunca her gün düzenli olarak yapılır.

LİMON VE PORTAKAL SUYU KÜRÜ

Limon ve portakal suyu, bazı bitkisel yağlar ile karıştırılarak vücuda uygulandığında çatlakların giderilmesine yardımcı olur. 1 kaşık kakao yağı, 1 kaşık badem yağı, 1 kaşık kayısı yağı, 1 kaşık limon ve portakal suyu ile karıştırıldıktan sonra çatlakların üzerine uygulanır. Özellikle portakal ve limon suyu tüm çatlaklara etki ederek vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur. Hamilelik sırasında oluşan çatlaklar için oldukça etkilidir. Hamilelik döneminde de kullanıldığında çatlak oluşumunu engellediği bilinir. Yukarıdan aşağıya doğru dairesel hareketler ile masaj yapılarak uygulanmalıdır. Tamamen bitkisel yağlardan oluştuğu için yan etkisi yoktur.

SUSAM YAĞI KÜRÜ

Susam yağı kürü, özellikle karın ve bacaklardaki çatlakları gidermede etkilidir. Kürü hazırlamak için susam tohumları bir kavanoza doldurulur ve üzerine bir miktar zeytinyağı eklenir. Bu karışım iki ay güneşte bekletilir. Daha sonra hazırlanan doğal bakım kürü karın ve bacaklardaki çatlaklara uygulanır. Her gün masaj yapılarak sürülür.