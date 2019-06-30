Vücudunuzda beklenmedik sonuçlara yol açan 5 kilit noktası

Migren ve diş sorunları ağrı kesicilerin bile çoğu zaman yetersiz kaldığı durumlardır. Böylesi durumlardan vücudumuzun kendi tedavi yöntemleri olduğunu söylesek inanır mısınız? Vücudun belli başlı noktalarına temas edildiğinde şikayet ettiğimiz sorunlar dakikalar içinde ortadan kalkar. İşte, vücudumuzun ağrı kesen püf noktaları;

Burun kanamasına nasıl müdahale edilir?

Burnunuz şiddetli kanadığında üstteki iki dişinize baskı yapın. Birkaç dakika içinde burun kanamanızın azaldığını fark edeceksiniz.

Sakinleşmenin ipucu

Öfke kontrolü sağlamak konusunda başarılı değilsiniz size harika bir önerimiz var. Baş parmağımızı birkaç saniye üflemek sinirlerinizin yatışmasına yardımcı olacaktır. Bu hareket kalp atışı hızını yavaşlatıp, ihtiyacınız olan sakinliği size sunacaktır.

Baş ağrısına son!

Başınız şiddetli şekilde ağrıdığında ellerinizi soğuk suya sokun. Bu hareket kan dolaşımını hızlandırır ve baş ağrısını bir hayli hafifletir.

Diş ağrısı nasıl geçer?

Elinizin işaret ve baş parmağının tam arasına bir adet buz küpü yerleştirin. Bu bölgeden beyine ağrı sinyalleri taşıyan siniler geçer. Soğuk uygulaması ağrı hissini bir hayli azaltır.

Hıçkırıktan kurtulmak mümkün mü?

Hıçkırık sorunu yaşadığınızda iki kolunuzu başınızın üzerinde birleştirin ve biraz gerinin. İşte, hıçkırıktan kurtulmak bu kadar kolay.