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Vücudunuz için şifa kaynağı buğday yağı Buğday yağının vücuda faydaları nelerdir? Buğday yağı nasıl kullanılır?

Buğdaydan elde edilen buğday yağı hem vücudunuz hem de cildiniz için büyük bir şifa kaynağı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
Vücudunuz için şifa kaynağı buğday yağı Buğday yağının vücuda faydaları nelerdir? Buğday yağı nasıl kullanılır?

Doğal içeriklerden oluşan buğday yağı sayesinde birçok derdinize derman bulacaksınız.

BUĞDAY YAĞININ VÜCUDA FAYDALARI NELEDİR?

Buğday yağı E vitamini bol miktarda barındırır. Bu nedenle kansere yakalanma riskini büyük oranda düşürür.

Cildiniz besler ve tazeler. Yaşlanmayı geciktirici bir etkisinin olduğunu da kanıtlanmıştır.

Saç derisini, köklerini ve tellerini besler. Daha hızlı ve gür çıkmasını sağlar.

Saç dökülmesini büyük oranda engeller.

İçerisindeki omega 3 mineralleri sayesinde kalbinizi güçlendirir.

Bol miktarda protein içerir.

Kötü kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır.

Yaraları ve dokuları erkenden iyileştirir.

NASIL KULLANILIR?

Eğer mide ve bağırsak rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız, her gün 1 çay kaşığı kadar buğday yağı tüketebilirsiniz. Uyguladığınız bu kür ile bağırsaklarınızı düzene sokabilir ve sindirim problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

E vitamini bakımından zengin olan buğday yağını saç derinize masaj yaparak kullanınız. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınız yıkayınız. Düzenli kullanımda etkisini göreceksiniz.

Özellikle de neredeyse tüm saç bakımı ürünlerinde bolca bulunan E vitamini bakımında zengin olan buğday yağı ile saç derisine masaj yapmak sağlıklı saçların anahtarı olacaktır. Bu bakımdan buğday yağını sade olarak saç derinize uygulayıp ve yarım saat bekledikten sonra yıkayarak saç derinizi besleyip canlandırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
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