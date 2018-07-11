Vücudumuzun ne kadar proteine ihtiyacı var?

Vücudun protein ihtiyacı yaşa ve kişinin yaşam şekline göre değişir. Örneğin spor veya antrenman yapmayan birinin protein ihtiyacı ile spor yapan ya da çalışan bir kişinin günlük protein ihtiyacı farklıdır. Antrenman yapmayan normal bir kişinin günlük protein ihtiyacı kilo başına 0,8 gramdır.

Örneğin 80 kilo ağırlığındaki bir kişinin günlük protein ihtiyacı 64 gramdır. Bu miktar antrenman yapan bir kişide ise yaklaşık olarak iki katına çıkar. Yani antrenman veya spor yapan 80 kilo ağırlığındaki bir kişinin günlük protein ihtiyacı 120-130 gram civarındadır.

Protein ihtiyacı farklı besin kaynaklarından sağlanabilir. Proteinler temel olarak iki gruba ayrılırlar. Bunlar;

HAYVANSAL PROTEİNLER ; Et, balık, tavuk, süt, yoğurt vs.

BİTKİSEL PROTEİNLER; Kuru baklagiller örneğin mercimek ve fasulye, tahıl ve sebzelerdir.

Dengeli bir beslenmede ve doğru protein alımında %50 hayvansal %50 bitkisel protein alınmalıdır. Bu miktar vücut geliştirme çalışanlar için %80 oranında hayvansal proteine dönüşebilmektedir.

Buna göre tüm sportif aktiviteler ve vücut geliştirme için alınması gereken protein miktarlarının da dengeli ve yeterli düzeylerde olması gerekmektedir. Az alındığı takdirde vücut gelişiminin de istenilen düzeyde olmayacağı bilinmelidir.

Vücut geliştirme çalışanlar için ise protein alma miktarı ve düzeni çok önemlidir. Vücut geliştirme yaparken alınması gereken protein miktarı günlük minimum 100 gram olması şartı ile kilo başına 1.6 gramdır. Alınan proteinin gün içerisin de öğünlere bölünmesi önemlidir.

Gün içerisin de 4 öğün olacak şekilde 30-40'ar grama bölmek en uygun olanıdır. Günün en son öğünün de alınan protein miktarı biraz daha fazla olabilir çünkü gece boyunca vücuda besin girmeyeceğinden vücuttaki protein akışını korumak kasların korunumu için önemlidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.