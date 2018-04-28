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Vücudumuz susuz kaldığında neler olduğuna inanamayacaksınız

Su tüketimi; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:29
Vücudumuz susuz kaldığında neler olduğuna inanamayacaksınız

YORGUNLUĞUNUZUN KAYNAĞI SU İÇMEMEK OLABİLİR

Sağlıklı bir insan vücut ağırlığının erkeklerde %60, kadınlarda ise %50'si sudan oluşmaktadır. Bu oran yeni doğan bebekler için %70 seviyelerine çıkar. Beynin %95'i ve akciğerlerin de %90'ı sudur. Vücutta birbiri ile bağlantılı olan bütün sistemler suya ihtiyaç duyar ve yeterli su alamadığında görevlerini tam olarak yerine getiremez. Vücutta bulunan suyun %2 oranında azalması sonucu yorgunluk, dikkat eksikliği ve hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Gün boyu devam eden yorgunlukların en önemli kaynağı sıvı azalmasıdır.

BAŞKA İÇECEKLER SUYUN YERİNİ TUTMAZ

Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda suyun tüketilmesi gerekmektedir. Günde 8-9 bardak veya 2-2,5 litre su tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılamaktadır. Suyun tadını sevmeyenler ya da mide bulantısı yaşayanlar; dilimlenmiş meyve dilimleri veya havuz, kereviz gibi sebzelerde suyu tatlandırabilir. Çay, kahve gibi içecekler vücuttan su atımını artırdığı için suyun yerine konulmamalıdır.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Gün içerisinde susamadan su içilmesi yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olur. İdrar rengi gün içerisinde yeterli su içip içilmediği hakkında fikir verir. Koyu renk ve kıvamda bir idrar vücudun suya ihtiyacı olduğunun en önemli göstergesidir. İdeal su miktarının kişinin gün içerisinde yaptığı aktivitelere, hava sıcaklığına bağlı olarak dengelenmesi önerilmektedir.

CİLDİN NEM KAYNAĞI SU

Vücudun en büyük organı derinin suya ihtiyacı da büyüklüğüyle orantılıdır. Dolaşım sisteminin deriye yeterli su getiremediği yani yeterli su tüketilmediği durumlarda hücre içi suyu azalarak derinin onarım hızı düşmektedir. Sağlıklı, yumuşak, nemli ve yaşlanmanın etkilerinin görülmediği bir cilt için günlük sutüketimine dikkat edilmesi çok önemlidir.

VÜCUDUNUZ SUSUZ KALDIYSA...

Yeterli miktarda su tüketilmemesi, pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar;

- Unutkanlık

- Konsantrasyon bozukluğu

- Baş ağrısı

- Kabızlık

- Saç dökülmesi ve kepeklenme

- Emziren kadınlarda süt azlığı- Kas krampları

- Böbrek fonksiyon bozuklukları

- İdrar yolları enfeksiyonu

- Böbreklerde kum ve taş oluşumu

 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:29
  1. su
  2. su içmek
  3. su içmemek
  4. suyun yararları
  5. sağlık
  6. yaşam

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