Vücudumuz gülmemizi istiyor!
Gülmenin herkese iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Ancak gülmenin biyolojik olarak da bir çok yararı olduğunu biliyor muydunuz? İşte gülmenin bedensel yararları...29 Haziran 2018 Cuma 22:48
Stres ve gerginliği azaltıyor.
Kişiyi strese bağlı hastalıklardan koruyabiliyor.
Vücudun ağrı toleransını artırıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Depresyonla savaşıyor.
Hayattan zevk alma duygusunu ortaya çıkarıyor.
Kan basıncını düşürüp kalp fonksiyonlarını iyileştiriyor.
Kan şekeri seviyesini düşürüyor.
Olumsuz algıları değiştiriyor ve ruhu artırıyor.
Kanser hastalarının psikolojik tedavisinde destek sağlıyor.
İş ortamında iyimserlik , esneklik, öz-yeterlilik ve diğer olumlu duyguları pekiştiriyor.
İlişkide mutluluğu sağlıyor.
Güven oluşturup sosyal hayatta zorluklarla mücadele etmeyi kolaylaştırıyor.
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