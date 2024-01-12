  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

New York'tan sonra Moskova’da da bir sinagogun altından gizli tünel çıktı

Şaibeli isimler yeniden aday! Eş başkanların aday savaşı

Erdal Beşikçioğlu'yla Başlayan Tartışmada Mansur Yavaş Aday Olmam Resti Çekti Mi? Fatih Altaylı yine saçmaladı

Arkadaşlar şehirler için çalışacak! CHP Kandil'in kölesi oldu

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!

Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha

Kadınları para karşılığı eve çağırarak falakaya yatırıp resimlerini çekiyordu... Falaka davasında yeni karar

1 Dolar 40 TL Olur mu? Uzman isim yanıtladı

ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu: Emekliler oradan 20 bin lira alabilir
Yerel Vücudu alkol üreten hastanın tedavisine Giresun'da başlandı
Yerel

Vücudu alkol üreten hastanın tedavisine Giresun'da başlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:14:00 -
Vücudu alkol üreten hastanın tedavisine Giresun'da başlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında ulaşılan hasta, tetkik ve işlem sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl tomografi, radyoterapi, MR gibi yeni cihazların hastaneye kazandırıldığını aktaran Kulaklı, kornea nakli gibi önemli çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

"ALKOL ALMAMASINA RAĞMEN ALKOL DÜZEYİ YÜKSEK OLUYORDU"

Sağlık turizmiyle yurt içi ve dışından hastalar beklediklerini belirten Kulaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastaya tedavi verdik. Bu hastamız basında 'içmeden sarhoş olma' gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu. Şu anda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldi. Orta Doğu'nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun'un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz"

Kulaklı, İzmir'den bir hastanın tedavi için Giresun'a geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan gelecek olanlar var, bir önceki hastamız da İstanbul'dan gelmişti. Türkiye'nin farklı illerinden 20-30 kişi bizi aradı. Ama tabii ki bu hastaları yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için, normal hizmet gereken hastalara hizmet veremeyeceğimiz için bu hastaları bir bir alıyoruz" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu da dünyada tedavisi çok az yerde yapılan hastalığın Orta Doğu'da merkezi olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

Yerel

Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!
Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

Siyaset

Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

İsrail katliamı aralıksız sürüyor! Gazze'de 10 bin kanser hastası ölüm riski altında
İsrail katliamı aralıksız sürüyor! Gazze'de 10 bin kanser hastası ölüm riski altında

Gündem

İsrail katliamı aralıksız sürüyor! Gazze'de 10 bin kanser hastası ölüm riski altında

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi: öyle bir sistem işliyor ki! Sonunda da onlarca hastalığa iyi geliyor
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi: öyle bir sistem işliyor ki! Sonunda da onlarca hastalığa iyi geliyor

Kadın - Aile

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi: öyle bir sistem işliyor ki! Sonunda da onlarca hastalığa iyi geliyor

Depremden sonra hastaneye kaldırılan kızından 11 aydır haber alamıyor!
Depremden sonra hastaneye kaldırılan kızından 11 aydır haber alamıyor!

Yerel

Depremden sonra hastaneye kaldırılan kızından 11 aydır haber alamıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23