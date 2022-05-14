Vücuda yayılan diş enfeksiyonunun 5 yaygın belirtisi

Tedavi edilmeyen ve kontrol edilmeyen bir diş enfeksiyonu vücudun farklı bölgelerine yayılabilir ve tıbbi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden dişlerinizde bir sorun hissettiğinizde bunun diğer bölgeleri ve genel sağlığınızı etkilememesi için vakit kaybetmeden diş hekiminizden randevu almanız önemlidir. Dt. Pertev Kökdemir’in yazısında diş enfeksiyonun yayılıyor olabileceğini gösteren belirtiler bahsediyor.

Bir diş farklı şekillerde enfekte olabilir. Diş çürüğü, hasarlı bir dolgu ve dişte travma da enfeksiyona neden olabilir. Bakteri oluşumu ve kötü diş hijyeni enfeksiyonu daha da artabilir.

DİŞ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ ŞUNLARI İÇERİR:

● Dişte şiddetli ağrı ● Artan diş hassasiyeti ● Ağız kokusu ● Tat kaybı ● Şişmiş diş etleri Enfeksiyonun yayılması kontrol edilmezse, artan ve tekrarlayan ağrıya neden olabilir ve bu durum günlük yaşamınızı etkileyebilir. Diş enfeksiyonları bir gecede diğer bölgelere yayılmaz. Kademeli bir süreçtir ve birden fazla semptom gösterir. İşte en yaygın olanları.

1.AĞRI

İlk ve en yaygın semptom, ağrı hissidir. Baş ağrılarına yol açacak sürekli bir diş ağrınız olabilir. Ağrıyı kulaklarınızda ve çene kemiğinizde de hissedebilirsiniz. Ağrı uyku eksikliğine yol açabilir ve hatta yorgunluk yaşayabilirsiniz. Enfeksiyon ve ağrı iç kulağınıza ulaşırsa baş dönmesi ve mide bulantısı nöbetleri yaşarsınız.

2. DİŞ ETLERİNDE ŞİŞLİK

Diş ağrıları ve enfeksiyonlar yüzünüzde ve diş etlerinizde şişmeye neden olabilir. Tedavi edildiğinde şişlik birkaç gün içinde normale dönmelidir. Daha uzun sürerse, diş hekiminize kontrole gitmelisiniz. Uzun süreli şişme, yutma ve nefes alma yeteneğinizi engelleyebilir. Bu, enfeksiyonun yayıldığının önemli bir işaretidir ve tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açabilir.

3. YÜKSEK ATEŞ

Ateş, herhangi bir enfeksiyonun yaygın belirtilesidir çünkü doğal bir savunma mekanizması olarak size enfeksiyon kaptığınızı söyler. Ateş sırasında vücut, enfeksiyona neden olabilecek her türlü bakteri veya istilacıyı öldürmek için savaşır. Yakın zamanda bir dolgu, diş yaralanması veya travma geçirdiyseniz ve sonrasında ateşiniz çıktıysa, bu durum enfeksiyonun yayıldığını gösterebilir. Yüksek ateşiniz dirençli bir şekilde devam ederse, yayılmanın etkili olmaya başladığı bile söylenebilir.

4. MİDE AĞRISI VE DEHİDRASYON

Dehidrasyon, idrara çıkmadaki azalma ile kendini gösterir.İdrarınızın rengi normalden daha koyu olabilir. Bu, sepsisin(yayılma) ikinci aşamasını gösterebilir ve acil müdahale gerektirecektir. Mide ağrısı, ishal ve kusma da bu aşamada sık görülen semptomlardır. Aslında, mevcut susuz kalma durumunuzu hızlandırırlar ve daha da fazla soruna neden olurlar.

5. ARTAN KALP ATIŞ HIZI

Son olarak, kalp atış hızınızda bir artış fark edebilirsiniz. Kalbiniz normalden daha hızlı atacak ve nefes almada güçlük çekebilirsiniz. Bunlar ayrıca vücutta yayılan sepsis veya diğer enfeksiyonların belirtileridir. Enfeksiyonunuz olsun ya da olmasın, rutin kontroller için her zaman diş hekiminizi ziyaret edin. Bazen diş enfeksiyonu belirtileri uzun süre gizli kalır ve aniden ortaya çıkmaya başlar. Diş enfeksiyonlarının yayılmasını önlemenin en iyi yolu erken teşhis ve tedavidir. Sürekli diş ağrınız veya diş eti kanamanız varsa diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz. Diş enfeksiyonları son derece önemlidir ve sağlığınızı olumsuz etkiler. Dişlerinizi fırçalar, diş ipi kullanır, sağlıklı beslenir ve düzenli kontroller için diş hekiminizi ziyaret ederseniz enfeksiyonun oluşmasını önleyebilirsiniz. Ancak yayılan bir enfeksiyonun belirtilerinden herhangi birini bulursanız, derhal teşhis ve tedavi için hekiminizden randevu almalısınız.