Volvo Car Turkey’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu oldu!

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Emiroğlu, 2001 yılında Volvo yetkili servisinde kariyerine başladı. Daha sonra 2004 yılında Volvo Car Turkey’e geçen Emiroğlu lojistik, planlama, servis, satış gibi ticari operasyonların çeşitli alanlarında yöneticilik yaptı. Volvo Car Turkey bünyesinde satış direktörü olarak görev almasının ardından ticari operasyonların birçok alanında deneyim kazanmış ve 2018 yılında Volvo Cars EMEA Importers’da Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmıştır. 2020 yılında Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürülüğü görevine atanan Alican Emiroğlu, Türkiye’den bir başka ülkeye atanan ilk genel müdür olarak bir ilke imza atmıştır.

Volvo Car Turkey’e başarılı birikimiyle Genel Müdür olarak geri dönen ve 15 Temmuz itibariyle görevine başlayacak olan Alican Emiroğlu evli ve bir çocuk babası.

Magnus Boman ise Türkiye’deki görevinden sonra Göteborg’a geri dönecek. İsveç dışında geçirdiği 21 yıllık Volvo kariyerinin ardından kısmen emekliliğe ayrılacak olan Boman, aynı zamanda Volvo Cars bünyesinde lider gelişim programında danışman olarak çalışarak faaliyetlerini sürdürecek.