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Volkswagen’in tercihi Türkiye

Alman otomobil devi Volkswagen, üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09
Volkswagen’in tercihi Türkiye

Bir otomotiv devi daha Türkiye’yi üretim üssü olarak seçti. Alman otomobil devi Volkswagen, bir süredir beklenen yeni fabrika yatırımında Türkiye’yi tercih etti. Ege bölgesinde kurulması planlanan fabrikada grubun diğer markaları için de üretim yapılacak. 22 yıl aradan sonra Türkiye’de açılacak yeni otomobil fabrikasının İzmir yakınlarına kurulması bekleniyor. Fabrika Volkswagen’in tüm dünyadaki 123’üncü üretim tesisi olacak. Volkswagen’in bu tercihinde Türkiye’nin otomotiv sektöründeki 60 yıllık tecrübesinin etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye’de kurulacak tesiste, sedan, hatchback, station wagon ve SUV gibi farklı gövte tiplerinde üretim yapılmasının planlandığı ifade ediliyor. Volkswagen Grubu’nun bünyesinde Bently, Bugatti, Porsche, Scania, Man ve Volkswagen olmak üzere 11 marka bulunuyor. Tüm bu markaların Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da 33 ülkede 122 adet üretim tesisi bulunuyor. Bu ülkelerin 20’si Avrupa’da yer alırken Türkiye’ye açılacak tesis grubun 123’üncü fabrikası olacak.

Doğuş Oto hisseleri hareketlendi

Volkswagen’in 123’üncü fabrikasını İzmir’de kuracağı haberlerinin ardından grubun Türkiye’deki yetkili satıcısı Doğuş Oto’nun Borsa İstanbul’daki hisselerinde hareketlilik yaşandı. Doğuş Oto hisseleri haftanın son işlem günü 6,07 TL’yi gördü.

Yaşanan hareketlilik üzerine hisselerle ilgili devre kesici uygulaması devreye girdi. 12 Temmuz günü saat 11.05’te yüzde 6,99 prim yapan Doğuş Oto hisseleri daha sonra 5,81 TL seviyesine çekildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09
  1. İzmir
  2. Volkswagen
  3. Bently
  4. Bugatti
  5. Porsche
  6. Scania
  7. Man
  8. Volkswagen Grubu
  9. Doğuş Oto
  10. Borsa İstanbul

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