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Aktüel Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak
Aktüel

Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

Şirket tüm alanlarda başta Almanya ve Avusturya’da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:33:39 -
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

BERLİN (AA) - Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'ye ait kamyon üreticisi MAN’ın, karını artırmak ve yeni teknolojileri finanse etmek için iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve potansiyel olarak üç fabrikayı kapatmayı planladığı bildirildi.

Volkswagen’ın kamyon ve otobüs biriminin ayrı yapıya dönüştürülmesiyle kurulan Traton Group tarafından yapılan açıklamada, kemer sıkma programı uygulayan ve kurumsal olarak yeniden yapılanma içinde olan şirkette geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yeniden düzenleneceği belirtildi.

Şirketin 36 bin olan iş gücünün dörtte bir oranında azaltılacağının belirtildiği açıklamada, şirketin tüm alanlarında başta Almanya ve Avusturya’da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceği ifade edildi.

Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,8 milyar avro olumlu katkı yapmasının beklendiği açıklamada yer aldı.

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