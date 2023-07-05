Volkswagen'in en küçük SUV'u yenilendi

Popüler B SUV segmentinde yarış tüm hızıyla devam ediyor. Markalar her geçen gün yeni bir SUV model tanıtırken, mevcut modellerini de yenilemeyi ihmal etmiyor. B SUV sınıfındaki en önemli oyunculardan biri olan Volkswagen T-Cross da geçirdiği makyaj operasyonu ile iddiasını artırma hedefinde. İşte yenilenen Volkswagen T-Cross ve özellikleri.

Volkswagen T-Cross yenilenen tasarımı ile geldi

Volkswagen, tanıtımının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçen T-Cross’u makyaj operasyonuna tâbi tuttu. İçeride ve dışarıda çeşitli değişikliklere ev sahipliği yapan model, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren bizlerle olacak.

R-Line donanım paketi ile karşımıza çıkan makyajlı Volkswagen T-Cross, , daha geniş ızgaranın yanı sıra eski krom şeridin yerini alan ve IQ.Light LED Matrix teknolojisine sahip farları birbirine bağlayan tam genişlikte bir LED aydınlatma ile bizleri karşılıyor.

Yeniden tasarlanan ön tampon ise daha sade bir görünüme kavuşurken, geniş hava girişinin altındaki alüminyum tampon koruması ise aracın SUV karakterini ortaya koyuyor. Aracın yan profili aynı kalırken, X formlu LED grafikleri ise aracın eğlenceli yönünü vurguluyor.



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İç mekana geçtiğimizde ise daha belirgin değişikliklerle karşılaşıyoruz. Artık standart olarak sunulacak olan dijital gösterge panelinin boyutu donanım seviyesine göre 8 ile 10 inç arasında değişiyor. Ayrıca artık daha yukarı konumalandırılan bilgi-eğlence sistemi ekranı da 8 veya 9,2 inç olarak tercih edilebilecek. Volkswagen ayrıca malzeme kalitesinin de önemli ölçüde arttığının altını çiziyor.

Küçük SUV modelin kaputunun altında ise 3 farklı motor seçeneği bulunuyor. 95 beygirlik turbo beslemeli 1.0 TSI motor giriş seviyesini oluştururken, aynı motorun bir de 115 beygirlik kardeşi bulunuyor. Daha fazla güç isteyenler ise 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motoru tercih edebilecek.